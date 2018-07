Vinte mortos nas estradas no feriadão Segundo o último balanço parcial divulgado pela Polícia Rodoviária Federal sobre o feriado prolongado de Finados, desde à zero hora de quinta-feira até às 18 horas de hoje ocorreram cem acidentes nos trechos das rodovias federais que cruzam o Estado de São Paulo. Deste total, 77 acidentes não tiveram vítimas, foram registrados 69 feridos e cinco mortes. No acidente mais grave, que ocorreu por volta das 17 horas, um Santana, onde havia sete pessoas, capotou no quilômetro 23 da Rodovia Fernão Dias, em Bragança Paulista, no Interior. Seis pessoas sofreram ferimentos leves e uma ficou gravemente ferida. Não houve congestionamento porque o carro saiu da pista. As vítimas foram levadas para o Hospital Universitário de Bragança Paulista. Segundo balanço parcial divulgado pela Polícia Rodoviária Estadual, desde a zero hora de quinta-feira até às 22 horas de hoje, ocorreram nas rodovias estaduais de São Paulo,103 acidentes com vítimas, 251 acidentes sem vítimas. Foram 112 vítimas com ferimentos leves e 39 gravemente feridas, além de 15 mortes.