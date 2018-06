Vinte pares de olhos são encontrados em BH Policiais Militares foram acionados no final da tarde desta segunda-feira, 6, em Belo Horizonte, para o atendimento de uma ocorrência inusitada. Durante uma vistoria em obras no anel rodoviário, funcionários da prefeitura da capital mineira encontraram uma sacola plástica contendo 20 pares de olhos imersos em um líquido. A princípio, suspeitou-se de que os olhos poderiam ser de humanos, mas a hipótese foi descartada pelo Instituto Médico-Legal (IML). De acordo com o médico legista Ulisses Roberto dos Santos, os olhos eram de porcos. A hipótese mais provável é que o material tenha sido descartado de maneira irregular por alguma empresa de lentes intra-oculares sediadas na região. Além do saco com olhos, foi encontrada também uma outra sacola com luvas cirúrgicas e embalagens plásticas de lentes de contato.