Vinte um bairros de SP ficarão sem água neste domingo No período das 7 horas às 21 horas deste domingo, 21 bairros de São Paulo ficarão sem água para a realização de serviços de manutenção na rede de abastecimento localizada na rua Piauí com a rua Consolação. Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o fornecimento será retomado de forma gradual, após o término dos trabalhos. Os bairros afetados são Perdizes, Água Branca, Santa Cecília, Vila Pompéia, Higienópolis, Pacaembu, Vila Barra Funda, Parque Industrial Tomás Edson, Vila dos Ferroviários, Jardim Europa, Jardim Paulistano, Jardim Paulista, Jardim América, Pinheiros, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Jardim das Rosas, Jardim das Bandeiras, Cerqueira César e Consolação. Casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195. A ligação é gratuita.