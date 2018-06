Virada Cultural e eleições na França são destaques neste final de semana

SÃO PAULO - Neste domingo, 6, o Santos ficou mais próximo de se tornar tri-campeão do Paulistão com o resultado de 3 a 0 contra o Guarani pela primeira rodada das finais do campeonato. Na França, a população elegeu no segundo turno realizado neste domingo o candidato do Partido Socialista François Hollande. Confira as principais notícias deste final de semana:

1 - O socialista Fraçois Hollande venceu neste domingo, 6, as eleições na França. Segundo as estimativas, ele deve alcançar cerca de 53% dos votos contra Nicolas Sarkozy, que tentava ser reeleito.

2 - O Santos venceu o Guarani por 3 a 0 neste domingo, 6, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Neymar marcou dois gols e se igualou a João Paulo e Chulapa como maior artilheiro da era pós-Pelé.

3 - A Virada Cultural de São Paulo terminou com duas pessoas baleadas e uma pessoa morta, sob suspeita de overdose de cocaína. Dentre os shows, os destaques ficaram na programação afro nos palcos da avenida Júlio Prestes e da Praça da República; Titãs e Gilberto Gil também agradaram ao público com hits de suas carreiras.

4 - Thor Batista, filho do empresário Eike Batista, teve a sua Ferrari apreendida neste domingo, 6, no Rio de Janeiro. O carro estava sem a placa dianteira, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

5 - A votação parlamentar grega neste domingo, 6, teve primeiras estimativas de que os dois principais partidos tiveram uma votação entre 31% e 37% dos votos. O resultado parcial gera dúvidas se eles conseguirão apoio para ter maioria no Parlamento.

6 - Uma ocupação do Movimento Sem-Teto em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, corre o risco de ser desapropriada a qualquer momento. A juíza Bárbara Cardoso de Almeida, da 2.ª Vara da Comarca de Embu das Artes, determinou a desocupação imediata do terreno, que abriga mais de 8 mil pessoas.

7 - O tráfico de drogas é o crime que mais cresceu em São Paulo nos anos 2000. O número de flagrantes feitos pela polícia paulista é hoje quatro vezes maior do que há 12 anos.

8 - A cantora Maria Rita homenageou sua mãe Elis Regina em um show para cerca de 40 mil pessoas neste sábado, 5, em São Paulo. A apresentação, que durou mais de duas horas, trazia apenas músicas do repertório de Elis.

9 - O filho do cantor Leonardo, Pedro Leonardo, foi submetido a uma traqueostomia neste domingo, 6. O procedimento viabiliza a respiração com auxílio de aparelhos.

10 - A Polícia Federal identificou relações entre o diretor executivo da Delta, Carlos Pacheco - número dois da empresa -, Heraldo Puccini Neto, responsável pela empresa na Região Sudeste, e Carlos Cachoeira. Nas gravações feitas pela PF, Pacheco é citado em pelo menos 22 diálogos do contraventor e de seus aliados.