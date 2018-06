Virada do ano deve ter chuva em boa parte do Brasil

A passagem para o ano de 2010 deverá ser com muita chuva, em grande parte do país, devido a uma nova frente fria que avança nesta quarta-feira, 30, pelo Sul do Brasil, segundo previsão da Climatempo.

Essa frente fria já causou chuvas fortes no noroeste do Rio Grande do Sul, norte e noroeste do Paraná e a passagem deste sistema vai deixar o tempo instável no último dia de 2009 e avança nesta quinta-feira, 31, para São Paulo e Rio de Janeiro, aumentando as condições de chuva na Região Sudeste.

Região Sul

As áreas de instabilidade vão deixar o céu com muitas nuvens, provocando chuva ainda pela manhã no Paraná, em Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul na quinta. No leste gaúcho, inclusive em Porto Alegre, o sol aparece, as nuvens aumentam no decorrer do dia e não chove. Nas outras regiões, o sol aparece com força e não chove.

Na sexta-feira, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuvisco no leste paranaense. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no leste catarinense, no leste do Rio Grande do Sul e no norte e no oeste do Paraná. Nas demais áreas da Região, o sol aparece entre nuvens, mas não chove.

No sábado, o dia começa com muitas nuvens sobre o litoral, mas o sol aparece com força no decorrer do dia e a temperatura fica elevada, com tempo abafado, possibilitando a formação de algumas nuvens mais carregadas, provocando pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

No domingo, o sol aparece entre nuvens e áreas de instabilidade formam nuvens carregadas que provocam chuva no norte do Paraná. Nas demais áreas da Região, o sol aparece com força e a temperatura fica elevada. Algumas nuvens se formam no decorrer do dia, mas não chove.

Região Sudeste

Todo o Estado de São Paulo vai permanecer com tempo instável nos próximos dias. A frente fria passa pelo litoral paulista entre os dias 30 e 31 dezembro, o que vai aumentar as condições de chuva e facilitar a ocorrência de temporais. No norte paulista e nas demais áreas do Sudeste, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia amanhã.

Na quinta-feira, as áreas de instabilidade associadas com a passagem de uma frente fria pelo litoral fluminense, deixam o céu nublado e com chuva no centro-sul do Rio, no sul e na zona da mata de Minas de em grande parte de São Paulo.

Na sexta-feira, a passagem de uma frente fria ao largo do litoral fluminense e capixaba deixa céu nublado e com chuva no Vale do Paraíba, no litoral norte paulista, no centro-sul e no triângulo de Minas, no sul do Espírito Santo, no norte de São Paulo e no Rio. No leste paulista, dia nublado com possibilidade de chuvisco. Nas demais áreas de Minas, do Espírito Santo e de São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora.

No sábado, o tempo quente e úmido atua sobre o Sudeste e o tempo fica firme apenas no norte do Espírito Santo. Em Minas, nas demais áreas do Espírito Santo, no Rio, no norte, no oeste e no litoral norte de São Paulo e nas áreas paulistas do Vale do Paraíba, o sol aparece entre muitas nuvens e chove no decorrer do dia, com alguns períodos de melhoria. Nas demais áreas de São Paulo, o sol aparece com força, as nuvens aumentam no decorrer do dia e ocorrem pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e áreas de instabilidade provocam chuva a qualquer hora do dia em São Paulo, no centro-sul do Rio e no sul, na zona da mata e no triângulo de Minas. Nas demais áreas do Sudeste, o sol aparece com força e o tempo abafado ajuda a formar nuvens carregadas ao longo do dia que provocam pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

Região Centro-Oeste

Áreas de instabilidade deixam o céu nublado e provocam chuva a qualquer hora no sul de Mato Grosso do Sul na quinta. Nas demais áreas do Centro-Oeste, ainda ocorrem algumas aberturas de sol, mas o ar quente e úmido favorece a formação de nuvens mais carregadas que provocam chuva no decorrer do dia.

Na sexta-feira, o ar quente e úmido favorece a formação de nuvens carregadas sobre o Centro-Oeste. O sol ainda aparece, mas sempre entre muitas nuvens e chove no decorrer do dia. A chuva cai com moderada a forte intensidade em alguns momentos.

No sábado, o ar mais quente e úmido predomina sobre o Centro-Oeste. Sol forte e chuva isolada a partir da tarde no sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, ainda ocorrem algumas aberturas de sol, mas o tempo instável forma nuvens carregadas que provocam chuva no decorrer do dia. Chove com moderada a forte intensidade em pontos isolados.

No domingo, o ar mais quente e úmido predomina sobre o Centro-Oeste. O sol aparece com força, a temperatura fica elevada e chove principalmente a partir da tarde no sul de Mato Grosso do Sul, no centro-norte de Goiás e no norte e no nordeste de Mato Grosso. Nas demais áreas da Região, o sol aparece entre muitas nuvens e chove no decorrer do dia.

Região Nordeste

O sol aparece com força na quinta e chove de forma rápida no litoral leste do Rio Grande do Norte e no litoral da Paraíba e de Pernambuco. Em grande parte da Bahia, no Piauí, no Maranhão e no oeste de Pernambuco, áreas de instabilidade formadas pelo tempo quente e úmido deixam o tempo instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora. Há risco de chuva forte e volumosa no sul do Maranhão e do Piauí. Sol forte e tempo firme nas demais áreas do Nordeste.

Na sexta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens e o tempo fica abafado em todo o Nordeste. Não chove no litoral nordeste da Bahia, inclusive em Salvador e no litoral do Sergipe. Nas demais áreas, o abafamento favorece a formação de nuvens carregadas e há condições para chuva a qualquer hora. No litoral chove de forma rápida principalmente no começo e no final do dia.

No sábado, o sol aparece e não chove no leste da Bahia, no Sergipe e em Alagoas. Áreas de instabilidade atuam sobre as demais áreas do Nordeste. No litoral leste chove rápido principalmente no começo e no final do dia, intercalando com alguns períodos de sol. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens, o tempo fica abafado e chove no decorrer do dia, com alguns períodos de melhoria.

No domingo, o sol aparece entre nuvens, mas não chove no leste da Bahia, no Sergipe e em Alagoas. No Maranhão, o sol aparece entre muitas nuvens e chove no decorrer do dia. Nas demais áreas, o sol aparece entre nebulosidade variável e chove de forma rápida.

Região Norte

Na quinta-feira, sol forte, algumas nuvens, mas sem chuva em Roraima. No Tocantins, em Rondônia, no leste do Amazonas, no Amapá e na maior parte do Pará, chove a qualquer hora do dia com períodos de melhoria e aberturas de sol. Risco de chuva forte principalmente no Tocantins e no sudeste do Pará. No nordeste do Pará e nas demais áreas do Norte, sol e calor, com aumento de nuvens no decorrer do dia e pancadas de chuva.

Na sexta-feira, o sol brilha forte e não chove em Roraima, no norte do Amazonas e no noroeste do Pará. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer momento no Tocantins, no centro-sul de Rondônia, no Amapá e nas demais áreas do Pará. Risco de chuva forte principalmente no Tocantins e no sul do Pará. Nas demais áreas do Norte, sol, calor e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

No sábado, o sol aparece com força e não chove em Roraima e no norte do Amazonas. Tempo instável, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva no decorrer do dia no Tocantins, no leste do Amapá, em grande parte do Pará, em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. Em algumas localidades a chuva cai com moderada a forte intensidade. Nas demais áreas do Norte, o sol aparece com força, faz calor, as nuvens aumentam no decorrer do dia e ocorrem pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

No domingo, sol forte e tempo firme em Roraima e no norte do Amazonas. O sol aparece entre muitas nuvens e chove no decorrer do dia em Rondônia, no sul amazonense, no norte do Tocantins e no nordeste do Pará. O ar mais quente e úmido predomina sobre as demais áreas do Norte. O sol aparece com força, as nuvens aumentam no decorrer do dia e ocorrem pancadas isoladas de chuva principalmente a partir da tarde.