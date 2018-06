Virada em SP poderá ser chuvosa É possível que a chuva atrapalhe a virada do ano dos paulistanos. Segundo o meteorologista do Climatempo André Madeira, uma frente fria se aproxima do Estado na segunda-feira. "Ela deve causar chuva generalizada a partir da tarde, e que pode durar até a noite", alerta. Ontem, São Paulo teve o dia mais quente de dezembro - de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura chegou a 34,3 graus às 16 horas. O recorde do ano foi de 34,7 graus, em 21 de outubro.