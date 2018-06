Virada Paulista leva 563 atrações ao interior Com atrações que vão do heavy metal do grupo Sepultura ao balé clássico da São Paulo Companhia de Dança, começa hoje, às 18 horas, a Virada Cultural Paulista, que levará 563 atrações - de música, teatro, dança, cinema - a 20 municípios do interior. Em 24 horas, até as 18 horas de amanhã, 1 milhão de pessoas são esperadas nas ruas das cidades escolhidas para abrigar o evento, segundo estimativa do governo do Estado. Como na edição municipal da Virada, as principais atrações estão no campo musical - como destaques, os Titãs e MV Bill se apresentam em Araraquara, o Sepultura, em São José dos Campos, Sandra de Sá, em Bauru, e Jorge Ben Jor, em Santa Bárbara d?Oeste. Também se destacam Moraes Moreira, que faz show em Araçatuba, Otto (Bauru), Lobão (Mogi-Guaçu) e Lenine (Indaiatuba). Neste ano, serão cerca de 100 atrações a mais do que na edição anterior, que foi assistida por aproximadamente 740 mil pessoas, em 19 cidades. Diferentemente da edição municipal da Virada, não houve corte no orçamento neste ano em relação ao ano passado - no total, são R$ 5,5 milhões destinados ao evento, ante cerca de R$ 4,5 milhões em 2008. No evento, haverá espaço para homenagem ao Ano da França no Brasil, especialmente na apresentação de filmes - destaque para O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e a coletânea de curtas Paris, Te Amo, em cartaz em cinco cidades, além da seleção de filmes de animação franceses Decididamente Animados, em Santos. Destaque também para o Cinema Tocado, sessão de cinema mudo com trilha sonora executada ao vivo pelos músicos Cristiano Rosa e Michelle Agnes. Para quem gosta de teatro, serão apresentadas peças como Querô, com o grupo Folias D?Arte, em Araçatuba, e A Comédia do Trabalho, da Cia. do Latão, em São Bernardo do Campo. Apresentações de balé, como o espetáculo La Valse, pelo Balé da Cidade de São Paulo, em Caraguatatuba, também farão parte da Virada. As atrações, sempre gratuitas, vão ocorrer em teatros, praças e centros culturais. A programação completa da Virada Cultural Paulista pode ser encontrada no site www.cultura.sp.gov.br.