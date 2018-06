Virada traz astros do esporte

Maior evento do gênero já planejado em São Paulo, a Virada Esportiva começa hoje, às 14 horas, em 230 locais diferentes da cidade. A abertura oficial dessa maratona de 24 horas ininterruptas de atividades físicas será realizada no Parque da Juventude, na zona norte, com a presença de atletas, que ajudaram a construir a história do esporte no País. São personalidades queridas dos brasileiros, entre elas Pelé, Magic Paula e os meninos do basquete da década de 70 - hoje já não tão meninos - Israel, Gerson e Marquinhos. A nova geração de campeões também estará por lá, caso dos judocas Tiago Camilo, campeão mundial de judô, e João Derli, bicampeão mundial de judô. Acabadas as comemorações oficiais, eles partem para locais diferentes e organizam jogos, clínicas e brincadeiras com o público. Isso significa, sim, ter a experiência única de dividir a quadra ou o tatame com os melhores do esporte. No Pacaembu, na zona oeste, Marquinhos, organiza jogos e brincadeiras das 18 horas de hoje às 8 horas de amanhã. "O público vai poder entrar na quadra com a gente e participar das jogadas", promete Marquinhos, presidente da Federação Brasileira de Basquete Master. Até a meia-noite serão realizados jogos - o primeiro deles, às 18h30, é do time de Masters contra a Liga Urbana do Rio. CLÍNICAS DE TÊNIS Ainda no Pacaembu, hoje, das 14 às 17 horas, e amanhã, das 10 às 13 horas, a campeã mundial de tênis Patrícia Medrado organiza clínicas para crianças e adultos. "Mesmo que esteja cheio, eu vou dar um jeito de atender pessoalmente meus fãs", diz a tenista, que tem projetos com 11 clubes municipais de São Paulo. Ela promete levar 40 crianças da rede municipal para participar das atividades. Para comandar as clínicas da Virada Esportiva em outros pontos da cidade, Patrícia distribuiu profissionais capacitados por ela. Eles estarão espalhados nos clubes municipais, como o Pelezão, na zona leste. PENEIRÃO Magic Paula coordena, no Centro Olímpico do Ibirapuera, o peneirão de 11 modalidades. "Geralmente só começa a treinar aqui (no Centro Olímpico) quem tem noção do esporte", diz Paula, diretora do local. "Para participar do peneirão é diferente, só precisa querer aprender uma modalidade." Quem tiver talento será chamado para integrar a equipe de 900 atletas, que treinam todo dia ali. No Parque Burle Marx, na zona sul, 13 professores da academia de ginástica do nadador Gustavo Borges, localizada no Morumbi, organizam uma gincana infantil, hoje, das 14 às 16 horas. Depois, até as 18 horas, orientam o público interessado em praticar caminhada e em começar a correr. Amanhã, a equipe dá outro plantão, das 8 às 14 horas. O destaque fica para a aula de pilates, do meio-dia às 13 horas, seguidas de alongamento, para encerrar o agito num clima zen.