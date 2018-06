Viradouro mistura Bahia e biocombustível para fechar desfiles

A Viradouro não esperou chegar na Marquês de Sapucaí para ousar- misturou logo no samba-enredo a Bahia e a discussão sobre biocombustíveis para fechar os desfiles do carnaval 2009. A agremiação colocou 3.900 componentes, divididos em 40 alas e oito carros alegóricos, para sambar "Vira Bahia, pura energia" na Marquês de Sapucaí, nesta terça-feira, 24. Veja Também: Fotos da Viradouro Você é o jurado: avalie o desempenho das escolas Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Saiba como chegar ao sambódromo A comissão de frente da Viradouro "Batalha entre os Combustíveis" trouxe componentes vestidos de verde e preto, representando o fóssil versus o biodiesel. Robson e Ana Paula, mestre-sala e porta-bandeira, desfilaram na avenida. Antes do desfile, um problema na fantasia de Ana Paulo atrasou a entrada da escola na Sapucaí. A escola apostou no candomblé, aos povos africanos e misticismo para compor suas alas e carros. Crédito: Fabio Motta/AE Entre os destaques, o segundo carro alegórico, Carrosel de Ossanha, mostrou a energia do verde, a força das plantas- Ossanha é orixá das plantas." Rendas da Anunciação", ala das baianas da Viradouro, lembrou as tradições dos escravos. Falando em Bahia, a culinária da região não poderia ficar de fora. A Viradouro trouxe o carro da moqueca, com uma baiana mexendo um panelão e mulheres vestidas de camarões ao seu redor. A bateria apostou na "paradinha" e na novata Juliane Almeida, sua rainha, para animar a Sapucaí. A dançarina substitui a atriz Juliana Paes, que decidiu apenas acompanhar os desfiles neste ano. Além disso, a bateria contou com o reforço de 20 ogãs(na Umbanda, são os tocadores de atabaques) para a apresentação. Ao todo, são 300 ritmistas. A triatleta Fernanda Keller também participou da festa da escola. A ala mirim simbolizou um protesto contra a não adesão dos EUA ao Protocolo de Kyoto, que propõe metas de redução na emissão de gases estufa na atmosfera. Crédito: Fábio Motta/AE No ano passado, a escola ficou em 7º lugar no carnaval.