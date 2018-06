Virei candidata, diz Heloísa Helena sobre pesquisa A senadora Heloisa Helena (PSOL) não escondeu seu entusiasmo com o desempenho nas pesquisas eleitorais, que apontam crescimento de 4% e a colocam pela primeira vez com dois dígitos, com 10% de intenção de votos para a presidência da República. "Virei candidata", disse aos risos a senadora ao iniciar uma entrevista coletiva na sede do partido em Fortaleza, onde fez campanha. "Quero agradecer de coração a generosidade, o carinho, a delicadeza de mulheres e homens espalhados pelo Brasil que têm demonstrado isso (a intenção de voto nela)". A candidata ressaltou as dificuldades em fazer uma campanha modesta e manteve duras críticas aos dois principais candidatos à Presidência, Geraldo Alckmin (PSDB) e Lula (PT). "Somos sobreviventes acostumados inimagináveis, como socialistas, como militantes da esquerda ao longo da nossa história", disse. "Um tem o aerolula, o outro com jatinhos e helicópteros cortando o céu do Brasil e a gente com avião de carreira", lançou. "A gente não consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo mas vamos a todos os Estados, independente do número de votos que cada lugar tem", prometeu. Sem citar nomes, a senadora reclamou recorrentes vezes de um ministro de Lula (Tarso Genro) que teria afirmado que ela acabaria com o Bolsa Família se eleita. "Acho muito feio isso, muito desqualificado, ridículo até um emissário do Lula dizendo que eu vou acabar com o Bolsa Família", disse, classificando a suposta atitude de mentirosa e motivada por seu desempenho na campanha. Heloisa aproveitou o tema para criticar o uso político do programa social. "Sou contra a utilização demagógica e eleitoreira, da apropriação de um pai e uma mãe de família para fazer política", atacou, defendo a reformulação do programa, "integrado à escolaridade e à capacitação profissional e ao emprego". "Tem que ser um instrumento para que as nossas meninas pobres do Brasil não sejam incentivadas à gravidez na adolescência, mas que sejam incentivadas a se transformarem em cientistas, ou bailarinas, ou esportistas. Em algo que possa significar um futuro melhor". Mais tarde, se equilibrando em um pequeno pilar de cimento que utilizou como palanque no centro histórico de Fortaleza e sob um sol abrasador, a senadora insistiu no tema e repetiu o discurso, lembrando que foi "uma menina pobre do sertão do Alagoas", como "muitas sertanejas aqui hoje". No início da tarde, Heloísa Helena iniciou viagem a Juazeiro do Norte, no Ceará, dando seqüência à sua campanha.