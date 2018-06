Virgens do Bairro Novo arrasta multidão em Olinda O bloco carnavalesco Virgens do Bairro Novo levou cerca de 1,5 milhão de pessoas às ruas de Olinda neste domingo, num dos eventos mais tradicionais que antecedem o carnaval pernambucano. Era meio-dia em ponto quando, debaixo de um sol forte e calor insuportável, centenas de homens vestidos de mulher iniciaram a irreverente passagem do bloco. Tinha de tudo um pouco: noivas, odaliscas, diaristas e até algumas fantasias, digamos, mais sensuais. Fundado em 1953 por freqüentadores da orla marítima de Olinda, o Virgens do Bairro Novo desfila tradicionalmente no domingo que antecede o carnaval. No decorrer do desfile, realiza-se um concurso para escolher os destaques em várias categorias, incluindo a mais charmosa e a mais sapeca. O desfile foi acompanhado por músicos, que executaram todo tipo de frevos, marchinhas, entre outras canções típicas da época. Logo atrás, vieram trios elétricos, que descaracterizaram um pouco a folia olindense fazendo alarde com os axés baianos. Durante o percurso, houve focos de briga e empurra-empurra, mas que não chegaram a ter conseqüências mais graves, porque eram logo controlados logo pela polícia. Segundo a prefeitura, a polícia contou com reforço no efetivo para as festas deste ano.