Vírus nos EUA e nome da bola da Copa estão entre os destaques do fim de semana

Na Califórnia, um vírus disseminado no Parque Nacional Yosemite provocou a morte de duas pessoas e ameaça dez mil visitantes recentes do ponto turístico. No Brasil, a bola da Copa foi batizada no sábado de "Brazuca", depois de mais de um milhão de votos da população. No julgamento do mensalão, um cálculo mostra que os políticos condenados podem somar, juntos, 100 anos de prisão. Na Coréia do Sul, o líder religioso Sun Myung Moon, fundador da Igreja da Unificação, morreu aos 92 anos, duas semanas depois de ter sido internado com pneumonia.

1. Cerca de dez mil pessoas que se alojaram entre os dias 10 de junho e 24 de agosto em cabanas do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, correm o risco de ter contraído um vírus mortal. A informação foi dada na sexta-feira, 31, pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

2. O nome da bola da Copa de 2014 será "Brazuca". O anúncio oficial foi feito nesse domingo, 2, pelo ex-jogador Cafu, que conquistou dois títulos mundiais pela seleção brasileira. A escolha foi realizada por meio de enquete, que teve mais de 1 milhão de votos.

3. O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou no domingo, 2, que o preço do bilhete único mensal proposto em sua campanha será de RS 140. Com ele, a população de São Paulo teria o direito de fazer quantas viagens que quisesse por dia, ao longo de todo o mês, afirmou o candidato.

4. Uma conta de luz pode complicar a vida do líder nas pesquisas de intenção de voto na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Celso Russomanno (PRB) é acusado pelo Ministério Público de mentir sobre seu domicílio eleitoral e simular o aluguel de um imóvel em Santo André com o objetivo de disputar a vaga de prefeito da cidade do Grande ABC em 2000.

5. O reverendo Sun Myung Moon, o autoproclamado messias que transformou a Igreja da Unificação em um movimento religioso mundial e fez amizade com os líderes da Coreia do Norte e presidentes dos EUA,morreu aos 92 anos neste domingo, 2.

6. O cantor britânico George Michael vai retomar na próxima terça-feira (4), em Viena, Áustria, sua turnê Symphonica, que precisou ser cancelada em novembro de 2011 devido a uma pneumonia que o deixou "muito perto da morte", como o próprio afirmou em entrevista publicada neste domingo pelo jornal austríaco Kurier.

7. A Ciclofaixa de Lazer da Avenida Paulista foi inaugurada nesta domingo, 2, pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD). A ciclofaixa tem, ao todo,2,5 quilômetros de extensão em cada sentido e vai de uma ponta a outra da via.

8. O Governo venezuelano informou no sábado, 2, que não se encontrou evidência do massacre de 80 indígenas da etnia ianomâmi em uma área de selva na fronteira com o Brasil, denunciada por ONGs e um deputado opositor. Denúncia da organização Horonami dava conta que os nativos morreram no dia 5 de julho, após um suposto ataque de um helicóptero.

9. As condenações impostas ao deputado João Paulo Cunha (PT-SP) e as penas propostas pelo ministro Cezar Peluso no julgamento do mensalão levaram advogados a um cálculo segundo o qual políticos que receberam dinheiro do valerioduto poderão pegar, juntos, até 100 anos de prisão. Ao todo, 12 políticos foram denunciados.

10. A Justiça Federal de Eunápolis, no sul da Bahia, condenou a administração estadual a pagar uma multa de R$ 10 milhões, a título de dano moral coletivo, por causa de uma violenta ação policial contra indígenas, sem-terra e militantes sociais em Porto Seguro, no litoral sul do Estado, durante as comemorações dos 500 anos de descobrimento do Brasil, em 22 de abril de 2000.