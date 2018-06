Visita de ativista ao Brasil irrita governo do Irã

"Shirin Ebadi, autointitulada ativista dos direitos humanos, está tentando enfraquecer a firme política do Brasil em relação ao programa nuclear iraniano", diz o texto. "Ela provavelmente tentará se aproveitar da nova política de direitos humanos da presidente Dilma (...) e tentará convencer autoridades brasileiras a se distanciar do Irã."

Há cerca de duas semanas, o embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, foi recebido no Palácio do Planalto pelo assessor para Assuntos Internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia. Funcionários da presidência recusaram-se a comentar o conteúdo da conversa e não confirmaram se Shaterzadeh e Marco Aurélio discutiram a visita da advogada iraniana.

O governo iraniano tem visto com apreensão os sinais de mudança na diplomacia brasileira, especialmente em relação aos direitos humanos.

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, enviou uma carta a Dilma, entregue na cerimônia de posse, parabenizando a presidente eleita pela vitória nas urnas e pedindo para que Irã e Brasil mantivessem a calorosa relação do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Com o voto brasileiro no Conselho de Direitos Humanos da ONU pela criação de um relator especial para o Irã, no fim de março, a relação bilateral começou a esfriar. Iranianos, porém, evitaram criticar publicamente o governo brasileiro e apenas um protesto verbal foi apresentado.

O maior temor iraniano, porém, é que o Itamaraty mude de posição na questão nuclear. O Brasil entrou na negociação com o acordo firmado em maio no Irã pelo presidente Lula, ao lado do premiê turco, Recep Tayyip Erdogan, e de Ahmadinejad. Ao final, os EUA e países europeus rejeitaram a chamada "declaração de Teerã". No mês seguinte, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma quarta rodada de sanções contra os iranianos; Brasil e Turquia foram os únicos a votar contra a punição.

O isolamento no órgão máximo da ONU obrigou o governo brasileiro a rever sua posição na negociação nuclear. O Itamaraty decidiu que só se envolve na questão se for convidado tanto por Teerã quanto pelo chamado P5+1, grupo formado pelos cinco membros permanentes do conselho (EUA, Rússia, Grã-Bretanha, França, Alemanha e China) e a Alemanha.