Visto para os EUA agora só pela internet As solicitações de vistos para os Estados Unidos serão feitas apenas pela internet e o custo do serviço passará de US$ 100 para US$ 131 a partir de janeiro. Com isso, as seções consulares deixarão de aceitar o formulário DS-156 preenchido manualmente ou datilografado. De acordo com a embaixada norte-americana, a medida aumentará a eficiência do processo. O formulário online de solicitação de visto já está disponível no site http://evisaforms.state.gov.