Vistoria encontra rachadura em trecho da Via Dutra Uma fissura de três centímetros de largura por três metros de comprimento foi detectada em um trecho da via Dutra na madrugada desta terça-feira, 16, em São José dos Campos, Vale do Paraíba. Durante uma vistoria de rotina feita pela equipe de manutenção da estrada às 3h30, a rachadura foi localizada próxima ao acostamento. O trânsito foi parcialmente interditado no km 146, provocando seis quilômetros de congestionamento na pista São Paulo-Rio de Janeiro. Como a rachadura ocorreu no acostamento uma análise foi feita na área interditada e as pistas acabaram liberadas. "É um problema localizado que se deu por causa das fortes chuvas da semana passada e não vai afetar as pistas", informou o gerente de obras da concessionária Nova Dutra, José Herzen Alves. Depois da avaliação do problema a trinca recebeu uma camada de massa asfáltica para evitar novas infiltrações. "Foi feito também uma limpeza no local para facilitar o trabalho." Uma equipe de engenheiros contratados pela concessionária foi até o trecho para avaliar a estrutura da pista. De acordo com a assessoria de imprensa da Nova Dutra o acostamento do km 146 vai ficar interditado por uma semana. As alças que dão acesso a este trecho também ficarão fechadas. Neste período o desvio deverá ser feito pela avenida Juscelino Kubitschek, em São José dos Campos, para quem sai da Embraer e do Jardim Paulista em direção à via Dutra, no Jardim Paulista.