Vítima baleada em assalto a banco tem perna amputada Uma das quatro vítimas baleadas no assalto a banco em Moema, Raimundo José Jesus dos Santos, de 39 anos, teve parte da perna amputada em cirurgia na manhã desta sexta-feira, 2, no Hospital Iguatemi, no Butantã. Às 21 horas ele continuava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu estado era grave. Segundo boletim divulgado pela assessoria do Hospital, "o procedimento de revascularização do membro inferior realizado ontem (quinta), por conta da intensa destruição tecidual, não obteve êxito, tornando o membro inviável". A equipe médica decidiu, então, amputar a perna abaixo do joelho. Santos estava no interior de um ônibus que passava em frente à agência bancária do Itaú, na Avenida Ibirapuera, em Moema, na quarta-feira, 28 de fevereiro, quando foi alvejado na perna.