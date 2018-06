Vítima de acidente no parque de diversões recebe alta de hospital no Rio

RIO - Recebeu alta na manhã desta sexta-feira, 19, uma das vítimas do acidente no parque de diversões Glória Center, no domingo, que deixou dois mortos e outros sete feridos. Francine Januário Santana, de 20 anos, deixou o hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio.

Ela sofreu uma fratura na mandíbula e foi internada inicialmente no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas transferida, ainda no domingo, para o Miguel Couto. No início da semana, passou por cirurgia e vinha se recuperando bem.

Já Daiane Mesquita, de 17 anos, que sofreu traumatismo craniano, continua internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Miguel Couto. Segundo a secretaria municipal de saúde, o estado dela é muito grave e não há previsão de alta.

Os donos do parque foram indiciados por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O engenheiro que assinou a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e, segundo a polícia, cobrou R$ 450 pelo laudo, foi indiciado por falsidade ideológica.

Na quinta-feira, a delegada Adriana Belém, da 42ª DP (Recreio), informou que também foram indiciados, pelo mesmo crime, três organizadores da festa, que pediram autorização dos bombeiros para uma festa agostina, mas em momento algum mencionaram a instalação de um parque de diversões no local.