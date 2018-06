Vítima de ataque a ônibus no Maranhão passa por nova cirurgia; estado é grave

GOIÂNIA- Foi operado em Goiânia pela segunda vez, na manhã desta segunda-feira, 13, o entregador de frangos Márcio Ronny da Cruz, 37 anos, um dos feridos no ataque de bandidos contra ônibus no Maranhão, no dia 3. Márcio voltou para o centro de tratamento intensivo (CTI) depois do procedimento, permanecendo em estado grave.

Os médicos que tratam do entregador desde a transferência, feita em um jatinho vindo do Maranhão para Goiânia, no dia 8, avaliam com cautela a evolução do quadro. O boletim médico indica que o quadro de saúde do paciente, que teve 72% do corpo queimado, é estável, mas grave. Márcio já passou por duas operações em Goiânia para remover pele das lesões que sofreu ao tentar salvar a menina Ana Clara Sousa, 6 anos.