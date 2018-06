Adolescente baleado em escola de Goiânia recebe alta

GOIÂNIA - Um dos quatro feridos do ataque a tiros no Colégio Goyases, em Goiânia, recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo, 22. O adolescente, de 13 anos, saiu do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) por volta das 8 horas. Marques foi baleado nas costas e estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) desde sexta-feira, 20.

O empresário Thiago Barbosa Gomes, pai do garoto, disse ao Estado que o jovem está andando, mas ainda sente um pouco de dor. O projétil ficou alojado nas costas do estudante e, segundo o pai, os médicos decidiram por não remover. "Ficou a um centímetro para acertar a medula. Foi Deus", conta.

A pedido de familiares, o hospital não fornece mais informações sobre as outras duas adolescentes, de 13 e 14 anos, que continuam internadas. Outro garota foi levada ao Hospital dos Acidentados de Goiânia, mas a unidade comunicou que não pode passar informações sobre a paciente.

Os quatro adolescentes feridos e as duas vítimas fatais foram atingidos dentro de sala de aula por um colega de 14 anos. Dois estudantes, João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, ambos de 13 anos, foram baleados na cabeça e morreram no local. Eles foram enterrados no sábado, 21, em Goiânia.

Não volta para escola. O adolescente que teve alta disse ao pai que não quer voltar para escola Goyases. "Ele está abalado e com muito medo", afirmou. Barbosa diz que até o momento, não pensou sobre as atitudes do adolescente apreendido por ter efetuado por disparos. "Estou pensando na família dos que perderam", comenta. O pai afirma que ainda pretende conversar com o filho para ver qual a real relação que mantinha com o colega de classe.

Na noite de sábado, 21, a juíza plantonista Mônica Cézar Moreno Senhorello determinou a internação pelo prazo de 45 dias do adolescente que admitiu ter atirado contra colegas de classe no Colégio Goyases. A decisão da juíza atendeu ao pedido apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). O jovem deverá se apresentar ao Juizado da Infância e Juventude na próxima segunda-feira, 23, para prestar depoimento.