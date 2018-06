Vítima de bala perdida na semana passada morre no Rio Morreu neste domingo, 11, a terceira vítima de casos de bala perdida ocorridos na semana passada. Vanessa Calixto dos Santos, de 24 anos, não resistiu à cirurgia a que foi submetida no sábado e foi declarada morta na manhã deste domingo. As outras duas vítimas fatais eram crianças. Houve ainda três pessoas feridas. A Secretaria de Segurança Pública anunciou que trabalha para, finalmente, incluir as ocorrências de balas perdidas nas estatísticas oficiais. Vanessa foi baleada na sexta-feira, na Cidade de Deus, favela localizada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, durante uma operação rotineira da PM. O tiro a atingiu no tórax quando ela ia buscar o filho de quatro anos na creche e causou a perda do rim direito e graves lesões no fígado e nos pulmões. Ela foi internada em estado grave no CTI do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste, onde foi operada. O comandante do 18.º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel César Lima, informou na ocasião que o tiroteio começou porque policiais que patrulhavam a região conhecida como Rocinha 2 foram atacados por traficantes. Na operação, os policiais apreenderam um fuzil de fabricação russa AK-47 e uma sacola de supermercado cheia de munições.