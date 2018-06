Vítima de incêndio em terreiro de candomblé morre na BA

Um dos 27 feridos no incêndio em um terreiro de candomblé, no bairro periférico de Pirajá, em Salvador, morreu na manhã desta sexta-feira, 31, no Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE). Yure dos Santos, de 21 anos, não era um dos três pacientes considerados em estado grave internados no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. "Na prática, qualquer ferido por queimadura pode ser considerado em estado grave, mesmo que o fogo tenha atingido uma área pequena", justifica o diretor-geral do HGE, André Luciano de Andrade. Outros 12 feridos no incêndio, que aconteceu no domingo, 26, continuavam internados no HGE. Entre eles, os que inspiram mais cuidados são Nanci da Silva, de 69 anos, Giovana Andrade, de 18 anos, e André Paulo dos Santos, de 17 anos, que tiveram mais de 80% do corpo queimado.