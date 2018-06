Vítima de seqüestro relâmpago ficou amarrada em matagal Um homem foi encontrado, por volta das 3 horas da madrugada deste sábado, amarrado com cordas de nylon, em um matagal, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Seus gritos pedindo socorro chamaram a atenção de moradores das proximidades, que chamaram a polícia. Geraldo, de 42 anos, contou aos policiais que foi vítima de seqüestro relâmpago, no bairro de Campo Limpo, zona sul da capital e que os criminosos antes de o abandonarem amarrado ali o obrigaram a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Ao ser abordado por dois criminosos, a vítima que, segundo a polícia é funcionário do Hospital Albert Einstein, estava em seu auto Vectra, de cor prata. Os marginais o levaram no veículo percorrendo várias ruas da região e também do município vizinho de Taboão da Serra, antes de deixá-lo no matagal do Embu. Ao ser socorrido, ele foi levado pelos policiais ao PS do Jardim Vazame. E o inquérito foi instaurado na delegacia central daquele município.