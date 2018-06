Vítimas das chuvas no Amazonas terão ajuda médica em barcos

As vítimas das enchentes no Amazonas vão receber ajuda médica em quatro barcos da Marinha, segundo informações do governo estadual. As cidades atendidas pela Marinha serão Anamã, Parintins, Barreirinha e Itacoatiara, os mais atingidos pela enchente, cujos hospitais se encontram debaixo d'água, de acordo com o governo. Na terça-feira, 19, o governo federal anunciou o envio de ajuda às vítimas das cheias no Maranhão, outro Estado muito atingido pelos temporais.

No Amazonas, os barcos ficarão ancorados em frente às cidades, prestando todos os atendimentos médicos necessários. Além disso, equipes da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (Susam) estão de plantão para tentar prevenir o aumento das doenças por causa das chuvas. Segundo levantamento do governo estadual, são 53 os municípios atingidos pela cheia.

Maranhão

Na terça, o Maranhão recebeu 76 toneladas de alimentos enviados pelo governo federal. Todo o material foi encaminhado ao depósito da Defesa Civil, localizado no antigo Matheus, no bairro do João Paulo.

Todo o material, de acordo com o Corpo de Bombeiros, será usado para montar as cestas básicas, que deverão ser distribuídas nos próximos dias nos 95 municípios afetados pelas chuvas.

O trabalho de confecção das cestas vem sendo feito por homens do Corpo de Bombeiro e Defesa Civil, 24 horas por dia, os quais estão se revezando para que a distribuição não pare.