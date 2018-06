Vítimas de acidente com trio elétrico em MG ainda estão internadas

SÃO PAULO - Cerca de 12 pessoas que se feriram no acidente com o trio elétrico no domingo, 27, em Bandeira do Sul (MG), permanecem internadas nesta terça-feira. Boa parte delas está internada na Santa Casa de Poços de Caldas, em Minas.

Um rapaz de 19 anos está em estado grave na unidade de tratamento de queimados do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Há também uma vítima na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pedro Sanches, em Poços de Caldas.

O acidente aconteceu durante as comemorações que antecedem o Carnaval na cidade. Um fio de alta tensão se rompeu após um dos foliões jogar uma serpentina metalizada em sua direção. O cabo atingiu o trio elétrico que estava na rua e algumas pessoas que participavam da festa. Ao todo 16 pessoas morreram no local.