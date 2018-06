Vítimas de acidente com trio em MG seguem internadas Oito vítimas do acidente que matou 16 pessoas em Bandeira do Sul (MG) no dia 27 de fevereiro permanecem internadas na Santa Casa de Poços de Caldas. O acidente aconteceu quando um fio elétrico de alta tensão se rompeu e atingiu um trio e foliões durante uma festa pré-carnaval na cidade.