Vítimas de acidente de helicóptero são enterradas no Rio de Janeiro

RIO - O vocalista da banda Biquini Cavadão, Bruno Gouveia, acompanhou o sepultamento da ex-mulher Fernanda Kfuri, de 35 anos, e do filho Gabriel Kfuri Gouveia, de 2 anos e 10 meses, neste domingo à tarde no Rio de Janeiro. Fernanda e Gabriel estavam entre os quatro mortos no acidente de helicóptero em Porto Seguro, na Bahia. O enterro aconteceu por volta das 15h30 no cemitério São João Batista, na zona Sul da cidade, após um velório restrito a parentes e amigos.

O cantor só recebeu a notícia sobre a morte do filho e da ex-mulher em sua chegada ao Brasil, neste domingo pela manhã. Bruno estava em viagem com a banda aos Estados Unidos, onde preparavam um CD, e a família preferiu contar sobre o acidente pessoalmente, chegando a pedir aos fãs e amigos que não postassem mensagens no Facebook ou no Twitter da banda para que não fossem vistas por ele.

"Ele soube disso (da morte do filho) agora de manhã (ontem). É certamente um dos dias mais tristes da vida dele", disse Carlos Coelho, guitarrista do Biquini Cavadão.

Abalado, Bruno não conversou com jornalistas. "Ele perdeu duas das pessoas mais importantes da vida dele. Ele está sofrendo muito", contou Miguel Flores da Cunha, tecladista da banda. Os integrantes do grupo pediram respeito à privacidade da família, assegurada por seguranças contratados.

"Nós inicialmente gostaríamos de agradecer o interesse de vocês e de todos os profissionais que estão aqui. Eu espero que vocês compreendam que a gente precisa de privacidade nesse momento", declarou Flores da Cunha. "Inclusive a gente teve que contratar seguranças para garantir essa privacidade e a gente pede desculpas por qualquer inconveniente que possa ter acontecido".

O corpo de Luca Kfuri de Magalhães Lins, de 3 anos, - primo de Gabriel e filho de Jordana, ainda desaparecida - foi enterrado no mesmo cemitério, na noite de sábado.