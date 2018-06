Vítimas de acidente de trânsito devem virar exemplo em SP Comoção e revolta marcaram os enterros das adolescentes Regiane Cristina Nunes e Renata Giratto Trigo, ambas de 17 anos, mortas em um acidente que as lançou a pelo menos 50 metros do veículo onde estavam, na noite da última sexta-feira, 6, em Americana - a 126 quilômetros de São Paulo. As famílias das garotas, que foram enterradas no final da tarde de sábado, 7, querem o fato como exemplo a evitar mortes causadas pela imprudência no trânsito. O carro onde as garotas estavam, dirigido pelo estudante Higor Gustavo Domingos, de 18 anos, que não tinha carteira de motorista, chegou a perdeu uma das portas traseiras ao bater em um poste de iluminação pública na Avenida Brasil, principal da via da cidade. No veículo também estavam o pai do estudante, Antônio Aparecido Domingos, de 52 anos, e Natália Scheider Naves, de 15, que sofreram ferimentos leves, foram medicados e liberados, assim como Higor. O delegado plantonista Robson Gonçalves de Oliveira, no boletim de ocorrência, apontou o estudante por "homicídio culposo na direção do veículo" e lesão corporal. O pai também vai responder no processo por entregar carro a pessoa sem habilitação. Testemunha do acidente, o policial militar André Antônio Forato disse na delegacia que viu quando o carro seguia em alta velocidade pela avenida e começou a "balançar" na pista até que aparentemente o estudante perdeu o controle do automóvel seguindo para o poste. O tio de Renata, o vendedor Emílio César Giratto da Cunha, durante o enterro da garota, pediu punição severa para Antônio Domingos por entregar a condução do carro ao filho. Renato Nunes, pai de Regiane, informou que a filha disse que estava indo para a casa de um amigo quando aconteceu o acidente e lembrou que Higor pode ser responsabilizado pelo acidente.