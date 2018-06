Vítimas de acidente serão enterradas hoje

Serão enterrados hoje, no Cemitério do Morumby, em São Paulo, os corpos de nove integrantes da família Wright, mortos no acidente com o bimotor King Air B-350, que caiu na sexta-feira em Trancoso, sul da Bahia. O Instituto Médico-Legal de Salvador liberou na manhã de ontem os corpos das 14 vítimas, mas, até as 19 horas, familiares ainda não haviam definido o horário de traslado. O corpo do empresário Roger Ian Wright, de sua mulher, Lucila Lins, dos filhos Felipe e Verônica, dos netos Victória, Gabriel e Francisco, do genro Rodrigo de Mello e Faro e da nora Heloísa Alqueres Wright deveriam chegar a São Paulo na madrugada e serão enterrados na tarde de hoje na capital. O velório deverá ser realizado pela manhã, na capela do cemitério. Ao meio-dia, haverá culto ecumênico na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Sumaré, zona oeste, com o reverendo Aldo Quinhão, amigo de Roger. O corpo da tia-avó do empresário, Vera Lucia Mercio, deve ser enterrado em Porto Alegre e o da babá Rosangela Pereira Barbosa, em Pirassununga, interior do Estado. Ainda não havia definição sobre o enterro dos corpos de Nina Pinheiro, neta de Lucila, e dos tripulantes Jorge Lang Filho, o piloto do avião, e Nelson Caminha Affonseca, o copiloto.