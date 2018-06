Vítimas de ataque a ônibus em São Luís passam por cirurgia

BRASÍLIA - Duas vítimas do ônibus incendiado em São Luís (MA), transferidas para hospitais de Brasília e de Goiânia, passaram por cirurgia nesta sexta-feira, 10, e têm quadro clínico estável: Juliane Carvalho Santos, de 22 anos, e Marcio Ronny da Cruz, de 37 anos.

Juliane está em Brasília e é acompanhada pela equipe da Ala de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Ela é mãe da menina Ana Clara, de 6 anos, que não resistiu às queimaduras e morreu na segunda-feira, 6. Juliane estava com as duas filhas no ônibus na Vila Sarney Filho, quando o veículo foi incendiado por bandidos na sexta-feira, 3, em represália à ação da polícia dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

O boletim médico divulgado nesta sexta pelo Hran informa que Juliane, que teve 40% do corpo queimado, está em situação estável, consciente e respirando sem a ajuda de aparelhos. O coordenador da Unidade de Queimados, Mário Fratini, explica que foi feito um procedimento cirúrgico para a retirada de pele morta e que Juliane está evoluindo satisfatoriamente. "Este momento é de retirada da pele e de atenção no controle de infecção."

Ele acrescentou que Juliane deve passar por, pelo menos, três procedimentos de limpeza. "É um tratamento prolongado, porque a ferida precisa estar completamente fechada e leva algum tempo até se completar a limpeza geral das queimaduras", disse Fratini, ao explicar que, após essa limpeza, é colocada no local pele sadia, retirada do próprio paciente, que se integra à lesão e cicatriza. A outra filha de Juliane, Lorane Beatriz Santos, 1 ano e 5 meses, teve queimaduras nas pernas e nos braços e continua internada no Hospital Estadual Infantil Juvêncio Matos. Ela deve ter alta na próxima semana.

Marcio Cruz está internado no Hospital Geral de Goiânia e também passou por cirurgia na manhã desta sexta. Marcio teve 72% do corpo queimados, está em estado grave e continua sedado. Ele retirou a menina Ana Clara do ônibus.

Segundo Fernando de Napole Azevedo, cirurgião plástico do Hospital Geral de Goiânia, que atendeu Marcio, estão programados três procedimentos para a retirada de pele morta, que ocorrerão a cada três dias. "Esse foi o primeiro procedimento e, no futuro, será feita também a colocação de pele sadia no local", explicou.

Outra vítima. Abyancy Silva Santos, de 35 anos, continua internada na Enfermaria do Hospital Geral do Maranhão. Ela teve queimadura em 10% do corpo e foi submetida a curativo cirúrgico na quinta-feira, 9. Segundo a Secretaria de Saúde do Maranhão, Abyancy deve receber alta neste fim de semana.