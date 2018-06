Vítimas de Diadema vão ter ajuda de R$ 300 Moradores de 18 casas interditadas após o incêndio na empresa de produtos químicos Di-All, em Diadema, vão ganhar auxílio-aluguel de R$ 300 da prefeitura. As casas não correm risco de cair - a interdição vai durar 15 dias para preservar a saúde das pessoas. Ontem à noite, um incêndio no supermercado Sam?s, em Santo Amaro, zona sul da capital, deixou uma pessoa com 60% do corpo queimado. Em Botucatu, uma criança morreu num incêndio em sua casa. A babá havia saído, e será indiciada por abandono de incapaz.