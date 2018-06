Vítimas de queda de avião no AM serão enterradas nesta 2ª

As vítimas do acidente aéreo em Manaus que deixou 24 mortos serão enterradas na manhã desta segunda-feira, 9. A maioria das vítimas pertence à Família Melo e outras da Família Costa Liberal. Os corpos das duas famílias chegaram à cidade de Coari, onde moravam, na tarde do domingo, 8. A família Melo havia fretado a aeronave para ir até Manaus comemorar o aniversário de um dos membros. O acidente deixou 24 mortos e quatro feridos. Veja também: FAB apura excesso de peso em avião Embraer vai ajudar nas investigações 18 vítimas de acidente eram da mesma família Confira a lista de passageiros e tripulantes De acordo com a PM de Coari, o funeral começará às 9 horas do horário local (11 horas no horário de Brasília). O velório está sendo acompanhado pela maioria da população da cidade, segundo a PM, no ginásio de esportes Geraldo Grangeiro e o enterro será realizado no cemitério Santa Teresinha. O co-piloto Danilson Aires da Silva está sendo velado no Colégio Presidente Kennedy. Joelma Aguiar, será enterrada no município de Manacapuru. Ela era secretária municipal de Saúde de Coari. O corpo do piloto foi transferido para Manaus.