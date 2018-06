Vítimas de queda de avião no Pará serão identificadas por exame de DNA

Belém - Os corpos carbonizados das dez vítimas da queda de um avião bimotor na noite de terça-feira a cerca de 4 quilômetros do aeroporto da cidade de Monte Dourado, distrito de Almeirim, no oeste do Pará, devem chegar a Belém até o final da tarde desta quarta, segundo informações do Centro de Perícias Renato Chaves. Eles serão identificados por meio de exame de DNA no Instituto Médico Legal (IML). Dois peritos criminais e quatro auxiliares de remoção, que estiveram no local do acidente, na manhã desta quinta, ajudaram no resgate das vítimas.

Em nota, a empresa Fretax Aéreo, responsável pelo avião, informou que um tripulante e nove passageiros morreram no acidente. Os passageiros eram operários que trabalhavam na construção de uma barragem na região da Hidrelétrica Santo Antônio do Jari. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) encontrou os destroços do bimotor na mata e ainda não tem informações sobre os motivos da queda.

A Fretax sustenta que o avião estava em dia com as revisões mecânica e elétrica, e o piloto com habilitação e exame médico regularizados.