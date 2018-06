Vítimas do Voo 447 são homenageadas em Notre-Dame

Profundidade na área dos destroços chega a 3 mil metros

O ato, preparado pela companhia aérea para as famílias dos passageiros, teve a presença de líderes franceses de várias religiões, como o cardeal André Vingt-Trois, Arcebispo de Paris, o Grande Rabino Haïm Korsia, capelão Israelita do ar, Mohammed Moussaoui, presidente do Conselho Francês do Culto Muçulmano e outros. O presidente francês Nicolas Sarkozy, sua esposa, Carla Bruni, o primeiro-ministro francês, François Fillon e o ex-presidente Jacques Chirac também participam do culto.

A celebração foi feita em três línguas - português, francês e inglês. Segundo informações da rádio CBN, no início do ato, foi lida uma mensagem do papa Bento XVI expressando suas condolências aos familiares das vítimas. O Arcebispo de Paris também citou uma passagem da obra O pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, escritor e aviador também desaparecido por conta de um acidente aéreo no mar.

Ainda na primeira parte do culto, o coral dos funcionários de Paris da Air France participou com cantos. Uma das leituras da celebração foi feita por um piloto brasileiro cuja identidade não foi revelada.

Na parte final do ato, foi lido o poema Passos sobre a areia, do poeta brasileiro Ademar de Barros, a pedido da companhia aérea. Foram acesas 228 velas no altar da catedral para lembrar cada uma das vítimas a bordo do Airbus A330-200.

Segundo a rádio, houve grande preocupação em preservar a intimidade dos convidados. Para entrar na catedral, era preciso apresentar um crachá fornecido apenas para familiares e amigos das vítimas e funcionários da Air France.

Uma multidão, formada em sua maioria por turistas, acompanhou a celebração do lado de fora por meio de caixas de som. O público manteve-se em silêncio durante toda a duração do culto.

Ainda segundo informações da rádio, a Grande Mesquita de Paris também realizou uma homenagem às vítimas e uma sinagoga faria uma oração às 19h30 de Paris (12h30 no horário de Brasília).