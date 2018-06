Vítimas são lembradas no Orkut As páginas no Orkut de Giovana Peretti, de 27 anos, e Vivian Montagner Contrera, de 18, duas das vítimas fatais do rodeio em Jaguariúna, já exibiam homenagens na tarde de ontem. Os amigos de ambas as meninas manifestavam luto e pediam informações sobre velório e enterro. Giovanna, estudante de Psicologia, era muito próxima da família. A jovem havia perdido o irmão, Gabriel, em 2005. Ele tinha 21 anos. Moradora da cidade de Cosmópolis, Giovana faria aniversário no próximo dia 13. Vivian também era muito ligada à família. O irmão, João, estava com a adolescente no show. Na página dele no Orkut a menina deixou vários recados em que declarava a amizade e a cumplicidade entre os dois. Vivian morava com a família em Campinas. Andréa Paola Machado de Carvalho, de 19 anos, que também morreu, morava em Campinas, mas sua família vivia em Goiânia. O corpo foi levado para Goiás. O traslado foi pago pela Red Eventos, responsável pelo rodeio. Outra vítima fatal, também morador de Campinas, Ariel Toroni Avelar, de 18 anos, será enterrado hoje, às 13h, no Cemitério das Aleias. Giovana e Vivian foram enterradas na tarde de ontem em suas cidades.