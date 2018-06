Vitória de Lula no 1º turno é incerta, diz Vox Populi A vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) caiu para 10 pontos porcentuais, segundo pesquisa do Instituto Vox Populi para a revista CartaCapital, divulgada hoje pela Rede Bandeirantes. Lula teve 42% e Alckmin, 32%. Esses números não garantem a vitória de Lula no primeiro turno - a diferença entre ele e a soma dos demais candidatos é menor que a margem de erro (2,2 pontos porcentuais). Na rodada anterior da pesquisa, a diferença a favor de Lula era de 13 pontos porcentuais na simulação de primeiro turno. A pesquisa Vox Populi confirma a tendência apontada pela pesquisa CNT/Sensus divulgada anteontem: Lula estabilizou sua posição e Alckmin está crescendo nas intenções de voto. Na pesquisa divulgada ontem, a candidata Heloísa Helena (PSOL) teve 7% e Cristovam Buarque (PDT), 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Na pesquisa anterior, realizada em 30 de junho, a diferença entre petista e tucano era de 13 pontos porcentuais. De lá para cá, Lula perdeu três pontos. Na última sondagem tinha 45% dos votos dos entrevistados. Alckmin manteve o mesmo índice - 32% dos votos. A pesquisa, a primeira do instituto desde a formalização das candidaturas à Presidência da República, ouviu 2.003 pessoas em 121 municípios de todas as regiões do País entre os dias 8 e 10 deste mês. Mais detalhes serão divulgados na edição da Revista CartaCapital que chega hoje às bancas.