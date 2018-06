Sem policiamento, Vitória suspende aulas e atendimento em postos de saúde

SÃO PAULO - A prefeitura de Vitória suspendeu nesta segunda-feira, 6, o funcionamento das escolas municipais no período da manhã e de todas as unidades de saúde por causa do protesto de familiares e amigos de policiais militares, que realizam manifestações em ao menos 30 cidades desde a última sexta-feira, 3, impedindo a saída das viaturas para as ruas e afetando a segurança desses municípios.

Os manifestantes reivindicam reajuste salarial e chegaram a impedir a saída das viaturas para a rua.

Em nota publicada na noite deste domingo, 5, a prefeitura informou que as aulas do período matutino seriam suspensas "zelando pela segurança de seus alunos e profissionais de Educação".

Disse ainda que as condições de segurança serão avaliadas para verificar se haverá aulas à tarde.

Outra nota diz que o atendimento em todos os postos de saúde também estão suspensos e que não haverá vacinação contra a febre amarela até o fim da manifestação.

"Já o atendimento nos pronto-atendimentos da Praia do Suá e São Pedro continua normal neste início de semana", finaliza a nota.