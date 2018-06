Vitória tem recorde de chuva para o mês de novembro

Até esta sexta-feira, 28, a capital do Espírito Santo, Vitória, registrou um recorde histórico de chuvas no mês de novembro: 630 milímetros. E a previsão para esse final de semana também é de chuvas fortes, segundo informa a Climatempo. Veja também: Cerca de 3,5 mil sofrem com chuvas no Rio e no Espírito Santo Oito municípios de Espírito Santo entraram em estado de emergência em função dos alagamentos, enchentes e desmoronamentos causados pelo excesso de chuvas em novembro. O total de chuva acumulado este mês já é recorde histórico, garante a meteorologista Josélia Pegorim. "Nunca choveu tanto em um mês na capital capixaba", afirma. Conforme as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registrados 630 milímetros de chuva em Vitória, do dia primeiro até esta manhã. De quinta para a sexta-feira, a chuva caiu forte de novo em Linhares, que registrou cerca de 62 milímetros. O total acumulado no mês atinge 300 milímetros, até o momento, 60% acima da média. Em São Mateus também choveu forte e acumulado chegou a 60 milímetros. Este mês já choveu cerca de 320 milímetros no município, o dobro do normal.