Vitrines tucanas ainda em obras As grandes joias da vitrine do governo José Serra que deverão ser muito exploradas no programa eleitoral são na área de transporte. No entanto, seu projeto mais ambicioso, o Plano Expansão São Paulo, do metrô, não conseguiu entregar a maior parte das obras. Duas estações na Linha 2-Verde e duas na Linha 4-Amarela estão atrasadas e outras linhas nem foram licitadas. Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, 85% das obras estão no prazo, mas não há data para entrega de algumas estações.