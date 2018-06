Viúva de Amarildo é detida após se desentender com PMs

Elisabete Gomes da Silva, viúva do pedreiro Amarildo Dias de Souza, desaparecido desde julho do ano passado na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio, foi detida na manhã deste sábado (26) após se desentender com policiais militares na comunidade. Segundo a Polícia Civil, Elisabete foi acusada de tentativa de lesão corporal, desacato e resistência.

A ocorrência foi registrada na 11.ª Delegacia de Polícia, na própria comunidade. Elisabete prestou depoimento, mas foi liberada. Ela teria xingado policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na manhã deste sábado, quando um grupo de moradores ensaiava uma manifestação. O caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Amarildo desapareceu na noite de 14 de julho de 2013, aos 43 anos, quando foi conduzido por policiais à sede da UPP da Rocinha "para averiguação". Em processo que tramita na 35.ª Vara Criminal do Rio, 25 policiais militares são acusados de envolvimento na tortura seguida de morte e ocultação de cadáver do pedreiro.