Viúva de Jamelão morre aos 88 anos

RIO - Viúva do mais famoso intérprete da Mangueira, Jamelão, a compositora Delice Ferreira dos Santos, de 88 anos, morreu na madrugada deste domingo, 18, no Hospital Federal do Andaraí (zona norte). Ela sofreu parada cardiorrespiratória e tinha quadro de anemia e desidratação.

O corpo de Delice será enterrado na tarde deste domingo, no Cemitério do Caju (zona portuária). Entre as composições de Delice estão "Linguagem do Morro", gravada por João Nogueira, Chico Buarque e Beth Carvalho, e "Fechei a Porta", interpretada por Simone e Miltinho.