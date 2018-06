Viúva de Olavo Setubal morre aos 92 anos em São Paulo

Daisy Salles Setubal, viúva do fundador do Grupo Itaú, Olavo Setubal, faleceu aos 92 anos por volta das 19h30 de sábado, 13.

Internada desde o dia 6 de março no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Daisy não suportou as complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que foi a causa da internação. Daisy deixa a filha Beatriz, os netos Jorge, Mariana e Fernanda e os bisnetos Gabriela, Manuela e João.

Quando se casou com Olavo, ambos eram viúvos e o fundador do Itaú já tinha sete filhos: Paulo, Maria Alice, Olavo Junior, Roberto, José Luiz, Alfredo e Ricardo), do primeiro casamento. O velório de Daisy ocorre desde às 9 horas no Hospital Beneficência Portuguesa, zona sul. O enterro será às 16 horas no Cemitério da Consolação.