Você acredita em Doha?

A torcida do Corinthians está confusa! Afinal de contas, a tal Rodada Doha já passou ou não existe isso na Segunda Divisão? Que diabos de notícia enguiçada é essa que todo dia rende manchetes sobre algo "inútil", que "não serve para nada" na opinião de quem, aparentemente, sabe o que está falando. Doha deve ser como fadas e duendes para o ministro Reinhold Stephanes, da Agricultura, dizer em tom de adesivo: "Eu não acredito em Doha." O chanceler Celso Amorim também não ajudou muito ao chegar a Genebra falando de Hitler e Goebbels a propósito do que já não importa depois que o ministro pediu desculpas pelo que disse. Seja o que for, Doha, definitivamente, não é para amadores no jogo da globalização. Importante, por enquanto, é saber que não trará nenhuma nova dificuldade para o Timão voltar à elite do futebol brasileiro. PROCURA-SE Se fosse ministro militar, Gilberto Gil estaria preso por deserção. Por muito menos, aliás, mandaram aquele sargento gay para o xadrez. TÁ NA CARA A Polícia Federal aguarda expedição de mandado judicial para deflagrar operação de busca e apreensão no bigode de Luiz Eduardo Greenhalgh. Ali tem! Responda rápido Celso Pitta ganhou o apelido Jabuticaba no escritório de Naji Nahas por causa do tom de pele ou porque é de uma espécie que não existe em nenhum lugar do mundo, só no Brasil? Justiça seja feita Os salários de Ratinho e Adriane Galisteu no SBT não deixam de ser uma espécie de pena alternativa que Silvio Santos paga por tê-los contratado. Tiro na melancia A PM do Rio teve bons motivos para só agora apresentar suas armas não letais à imprensa. Há dois meses, a demonstração em melancias ia parecer propaganda da mulher da capa da Playboy. Remember 1950 Pelo que deu para perceber, Barack Obama está dando uma espécie de volta olímpica pelo planeta para comemorar o título de presidente americano. O otimismo em torno do candidato democrata lembra um pouco o clima que cercava a Seleção Brasileira na Copa de 1950. John McCain seria uma espécie de Uruguai das eleições nos EUA. A propósito Quando, afinal, Barack Obama vai estar com Ingrid Betancourt? Ir à Europa e não ver a ex-senadora, francamente, é como ir à Disney e não ver a Branca de Neve. Tratamento intensivo A crise alérgica que levou Reynaldo Gianecchini à Clínica São Vicente, no Rio, reanimou pelo menos três velhinhas que passaram a noite com o ator na UTI. Todos tiveram alta ontem.