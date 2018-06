SÃO PAULO - O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê a punição a motoristas que desrespeitarem as leis de trânsito e divide as autuações entre leve, média, grave e gravíssima. Mas vários condutores não sabem todas as atitudes que podem ser consideradas infrações.

Faça o teste abaixo e descubra se você é um expert em trânsito: