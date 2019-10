Você sabe tudo sobre a Irmã Dulce, a nova santa brasileira? Teste seus conhecimentos

SÃO PAULO - Aos 13 anos, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes começou a atender pessoas carentes doentes no portão de sua casa. A garota baiana, então, despertou o interesse pela vida religiosa. Anos depois, ingressou no Convento de Nossa Senhora do Carmo, em São Cristóvão, em Sergipe, e virou Irmã Dulce.

Em 1935, Irmã Dulce iniciou um trabalho assistencial nas comunidades carentes, sobretudo nos Alagados, um conjunto de palafitas. Ao longo da carreira religiosa, reuniu-se com presidentes da República, criou um hospital que até hoje é referência e ajudou a população.

Apenas 27 anos após a sua morte, Maria Rita será canonizada e vai virar Santa Dulce dos Pobres. Mas você sabe tudo sobre a religiosa?

Teste seus conhecimentos: