Volta a nevar em cidades de SC

SÃO PAULO - Voltou a nevar na manhã desta quarta-feira, 3, em Santa Catarina. Segundo a Defesa Civil do Estado, flocos de neves foram registradas entre 8h e 9h na cidade de São Joaquim. A cidade atingiu a marca mínima de -2,3ºC com sensação térmica de -20ºC. As informações são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometereologia de Santa Catarina (Ciran).

As aulas da rede estadual de ensino serão suspensas, nesta quarta, 3, e quinta-feira, 4, em função do frio intenso, nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici e Urupema.

Hoje, a umidade associada a um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul, junto com o frio intenso, ainda favorece a condição de neve e chuva congelada na serra catarinense. Nas madrugadas de quinta e sexta-feira, o ciclone extratropical já estará em alto mar, levando com ele a umidade, e então o ar ficará frio e seco com condições para formação de geada ampla nas áreas altas do estado.

Prejuízos. Em Palhoça, a Defesa Civil municipal informou que 60 casas foram danificadas, três destruídas, 10.000 pessoas afetadas, cinco desalojadas e três desabrigadas devido ao forte vento. Em Florianópolis, o município registrou residências destelhadas e quedas de árvores. As informações ainda são preliminares.

No município de Penha, conforme Defesa Civil local, duas casas foram interditadas na manhã desta terça-feira, 2. Registraram ocorrências ainda alagamentos, quedas de galhos de árvores e riscos de desmoronamento de encostas. Na cidade Canelinha, uma árvore atingiu uma pessoa, que foi encaminhada ao hospital pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros.

Em Araranguá, uma casa foi destelhada parcialmente. Na cidade de Praia Grande, a defesa civil também registrou problemas de destelhamentos em algumas residências. São José teve uma residência danificada e problemas no abastecimento de energia.

Sem energia. A Celesc registrou problemas com a rede de energia no Estado por causa dos ventos fortes. Ficaram com o serviço comprometido, os municípios de Alfredo Wagner, Angelina, Biguaçu, Canelinha, Florianópolis, Governador Celso Ramos, São José e Tijucas. Treze equipes estão atendendo as ocorrências para que o serviço seja restabelecido o mais breve possível.