Volta de Campos do Jordão é lenta, mas sem acidentes

Campos do Jordão recebeu cerca de 200 mil turistas neste feriado, de acordo com a estimativa do departamento de turismo. Pontos turísticos como o teleférico tiveram fila de espera para embarque. O mesmo aconteceu na entrada do horto florestal, que chegou a receber 750 veículos somente no sábado. A rede hoteleira da cidade registrou 100% de ocupação.

O último dia de feriado prolongado foi de sol pela manhã e chuva no meio da tarde, bem diferente do sol que brilhou intensamente todos os dias e a temperatura que chegou a 26ºC na sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, nenhum acidente grave foi registrado na SP-123.