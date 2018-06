Volta do feriado tem lentidão e acidentes Quem voltou ontem para São Paulo, após o feriado, encontrou alguns trechos de lentidão nas estradas. Os piores trechos de congestionamento foram registrados na Castelo Branco, depois das 17h, entre os km 79 e 41, entre os km 34 e 30, na altura de Barueri, e entre os km 16 e o 13, em Osasco. Uma queda de moto às 19h interditou faixa da Imigrantes no km 35, no ABC. Outro acidente com moto, no km 43 da Ayrton Senna, interditou duas faixas, após as 18h50.