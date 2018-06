Volume de apostas para a Mega da Virada chega a R$ 250 milhões

SÃO PAULO - O volume acumulado das apostas da Mega-Sena da Virada totalizou R$ 250 milhões, com mais de 37 mil bilhetes vendidos, até esta terça-feira, 27. Desse total, R$ 52 milhões foram arrecadados somente ontem A previsão da Caixa Econômica Federal (CEF) é que o prêmio possa ultrapassar os R$ 170 milhões. O sorteio da loteria ocorre no próximo sábado, 31.

Na comparação com as vendas de 2010, a Mega da Virada arrecadou até agora 30,5% a mais que o ano passado. A quantidade de bilhetes vendidos também aumentou, registrando crescimento de 31%.

Apenas investindo na poupança, a fortuna renderia ao ganhador pouco mais de R$ 1 milhão. A bolada é suficiente ainda, para comprar 850 casas no valor de R$ 200 mil, ou 6.800 carros populares.

As apostas podem ser feitas até às 14h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em todas as lotéricas do Brasil. A aposta simples custa apenas R$ 2,00 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada e também nos volantes comuns da Mega-Sena.

O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, no estúdio da Rede Globo, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos principais canais da TV aberta.