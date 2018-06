Volume de chuva em Florianópolis supera recorde de 2005

SÃO PAULO - A cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, bateu recorde de chuva nas últimas 24h com 90,3mm. O número supera os 90,1mm registrados no dia 10 de agosto de 2005. O volume total de chuvas este mês também superou a média local de 95,2mm no mês de agosto, com 139,9 mm registrados até esta terça-feira.

Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Ciram), a chuva que caiu neste mês de agosto em algumas cidades do Planalto Sul, Grande Florianópolis, Litoral Sul e Alto Vale do Itajaí já ultrapassam a média de chuva para o mês. Em São Joaquim, Urubici e São José, a chuva das últimas 24 horas já ultrapassou a média climatológica.