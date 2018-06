Volvo - Perfeito para motoristas distraídos Impulsionada pelas boas vendas do hatch C30, atualmente em torno de 60 unidades por mês (a estimativa era de 25 carros mensais), a Volvo trará ao Brasil o XC60, que apresenta como sua grande estrela no evento. Este crossover ?anabolizado?, que lembra o utilitário-esportivo XC90, deve chegar ao País até março de 2009. Terá apenas uma versão, com três opções de acabamento. Seus preços ficarão entre R$ 140 mil e R$ 170 mil. O City Safety, sistema de segurança que evita colisões fazendo com que o carro pare sozinho, é uma atração à parte. Novidade é também o XC90 Ocean Race, versão diferenciada pelo interior com cinco lugares e detalhes de alumínio no acabamento. XC60 Capaz até de evitar colisões, jipe fabricado na Bélgica chega ao mercado em março de 2009 com preço a partir de R$ 140 mil VOR 809 Motor 3.2 a gasolina, de seis cilindros em linha, tem potência máxima de 238cv a 6200rpm XC70 Modelo crossover encara desafios fora de estrada e viagens mais ?família?. Detalhes ao redor dos faróis de neblina e na traseira são algumas de suas mudanças